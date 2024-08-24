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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1817 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1817 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2147 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 556 EUR
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе InAsta - October 30, 2019
Продавец InAsta
Дата 30 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Jesús Vico - November 7, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Artemide Aste - October 9, 2010
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Artemide Aste - October 9, 2010
Продавец Artemide Aste
Дата 9 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Artemide Aste - July 4, 2009
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Artemide Aste - July 4, 2009
Продавец Artemide Aste
Дата 4 июля 2009
Сохранность XF
Цена
Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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