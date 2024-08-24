Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2147 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
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Продавец Artemide Aste
Дата 9 октября 2010
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
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Где продать?
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