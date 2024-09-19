Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 1 эскудо Фердинанда VII - Испания

type-coin
type-coin

1 эскудо 1817

Год Знак Описание Продажи Продажи
1817 M GJ 0 20
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Все испанские монеты испанские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск