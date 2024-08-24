Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1817 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1817 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 120 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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