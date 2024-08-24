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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1817 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1817 года J "Тип 1817-1821" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1817 года J "Тип 1817-1821" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1817 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 120 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (2)
  • ibercoin (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Stephen Album - March 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Numismática Leilões - September 29, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1817 J на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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