Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе ibercoin за 1000 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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