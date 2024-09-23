Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1817 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1817 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе ibercoin за 1000 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (14)
  • Cayón (7)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Heritage - September 2, 2021
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Heritage - September 2, 2021
Продавец Heritage
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1817 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 8 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск