Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1817 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1817 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 150 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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