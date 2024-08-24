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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1817 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 150 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1817 на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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