Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1817 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 150 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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