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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1817 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1817 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4513 проданному на аукционе Cayón Subastas за 625 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aurora Numismatica - December 19, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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