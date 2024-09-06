Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1817 года J "Тип 1811-1817" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1817 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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