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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1817 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1817 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5400 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
6436 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1817 M GJ на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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