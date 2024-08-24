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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1817 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1817 года S CJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1817 года S CJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком S CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе Cayón Subastas за 990 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Восточно-европейский (1)
Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1817 S CJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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