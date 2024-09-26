Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- ibercoin (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
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