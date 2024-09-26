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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1817 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1817 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 2 реала 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 2 реала 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1817 M GJ на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
******
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Испания 2 реала 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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