Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1817 года J "Тип 1817-1820" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1817 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 250 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Herrero (1)
- ibercoin (2)
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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