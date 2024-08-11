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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1817 года "Тип 1816-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1817 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 25 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 4 мараведи 1817 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 4 мараведи 1817 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1817 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1817 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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