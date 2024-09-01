Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1817 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1817 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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