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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1817 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1817 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1817 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1817 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Heritage - July 11, 2019
Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Heritage - July 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Numismatica Ranieri - November 10, 2018
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Heritage - January 12, 2017
Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Heritage - January 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1817 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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