Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1828 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1828 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1828 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1828
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1828 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34279 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1828 M AJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1828 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск