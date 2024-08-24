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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1811 года C SF "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1811 года C SF "Тип 1811-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1811 года C SF "Тип 1811-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1811 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1811 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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