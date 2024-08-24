Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1811 года C SF "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1811 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 857 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Дата 18 января 2022
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Дата 21 октября 2021
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Дата 28 октября 2020
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 8 марта 2018
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Дата 26 ноября 2015
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Дата 30 апреля 2015
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Дата 29 апреля 2015
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Дата 24 апреля 2014
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Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Дата 27 октября 2010
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