Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1833 года M JI (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1833 года со знаком M JI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе Cayón Subastas за 120 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 10 декабря 2019
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Дата 20 декабря 2018
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Дата 8 марта 2018
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Дата 23 апреля 2015
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Дата 20 апреля 2015
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