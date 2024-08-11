Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1831 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1831 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 120 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- Herrero (1)
- Soler y Llach (1)
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