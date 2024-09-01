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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1831 M AJ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
2 эскудо 1831 S JB
Средняя цена 430 $
Продажи
0 32

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1831 M AJ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
2 реала 1831 S JB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1831 M AJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1831 S JB
Средняя цена 85 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
1/2 реала 1831 M AJ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1831 S JB
Средняя цена 60 $
Продажи
0 70

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1831
Средняя цена 40 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 мараведи 1831
Средняя цена 40 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
3 мараведи 1831 PP
Средняя цена 55 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 мараведи 1831
Средняя цена 40 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 мараведи 1831 PP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 мараведи 1831
Средняя цена 350 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 мараведи 1381 (1831) Дата "1381"
Средняя цена 550 $
Продажи
0 2
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