Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1831 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1831 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 900 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
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Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
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Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
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Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU50 NGC
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Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Дата 23 октября 2019
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Дата 17 октября 2019
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Дата 9 июля 2019
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Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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