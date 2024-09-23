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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1831 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1831 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1831 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1831
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1831 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 900 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Heritage - October 14, 2021
Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Spink - November 13, 2019
Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе Russiancoin - June 27, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 M AJ на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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