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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 мараведи 1831 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 мараведи 1831 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 мараведи 1831 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 мараведи
  • Год 1831
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1831 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4239 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 мараведи 1831 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 1/2 мараведи 1831 на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 1/2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 мараведи 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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