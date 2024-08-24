Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 мараведи 1831 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 мараведи
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1831 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4239 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Jesús Vico (1)
- Tauler & Fau (1)
Где продать?
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