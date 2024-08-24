Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1831 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1831 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 125 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 15 февраля 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 20 октября 2020
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Дата 2 июля 2020
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Дата 15 ноября 2019
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Дата 24 января 2018
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Где продать?
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