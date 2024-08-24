Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1831 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1831 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 230 EUR. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2017
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
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