Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1831 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1831 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
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Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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