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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1831 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1831 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1831 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1831
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1831 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Nomisma - December 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1831 на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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