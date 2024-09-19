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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1831 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1831 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1831 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1831
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1831 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Heritage - September 11, 2018
Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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