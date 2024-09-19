Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1831 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1831 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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