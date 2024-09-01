Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 мараведи 1381 (1831) года. Дата "1381" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Дата "1381"
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1381 (1831) года. Дата "1381". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4240 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Tauler & Fau (2)
Где продать?
Для продажи 1/2 мараведи 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск