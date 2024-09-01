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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 мараведи 1381 (1831) года. Дата "1381" (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Дата "1381"

Аверс монеты - 1/2 мараведи 1381 (1831) года Дата "1381" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 мараведи 1381 (1831) года Дата "1381" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 мараведи
  • Год 1381 (1831)
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1381 (1831) года. Дата "1381". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4240 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
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Испания 1/2 мараведи 1381 (1831) на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
636 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 1/2 мараведи 1381 (1831) на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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