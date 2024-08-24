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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1831 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1831 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1831 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1831
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1831 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 52491 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Heritage - February 27, 2020
Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Heritage - February 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1831 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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