Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1831 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1831 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 52491 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 27 октября 2023
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Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 13 сентября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 6 мая 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 22 октября 2020
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Дата 18 марта 2020
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Дата 12 марта 2020
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Сохранность MS65 NGC
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Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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