Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1831 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1831 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
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- Cayón (3)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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