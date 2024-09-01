Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1831 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1831 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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