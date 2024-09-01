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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1831 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1831 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1831 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1831
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1831 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1831 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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