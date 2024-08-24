Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1831 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1831 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Cayón Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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