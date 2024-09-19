Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1831 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1831
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1831 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3531 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 90 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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