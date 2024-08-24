Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1813 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4277 проданному на аукционе Cayón Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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