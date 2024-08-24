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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1813 года c CJ "Тип 1811-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1813 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4277 проданному на аукционе Cayón Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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  • Soler y Llach (2)
Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1813 c CJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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