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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
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Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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