Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1811 года C SF "Тип 1811-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1811 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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