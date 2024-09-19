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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1832 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1832 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1832 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Heritage - October 14, 2021
Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Stack's - January 22, 2020
Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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