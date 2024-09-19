Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1832 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 24 октября 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 27 января 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 27 августа 2021
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
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Дата 15 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 21 мая 2020
Сохранность XF
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Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 22 января 2020
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Дата 9 июля 2019
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Дата 14 марта 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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