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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1832 M AJ
Средняя цена 620 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
2 эскудо 1832 S JB
Средняя цена 360 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1832 S JB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
2 реала 1832 M AJ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2 реала 1832 S JB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 реал 1832 M AJ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 реал 1832 S JB
Средняя цена 190 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1/2 реала 1832 M AJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 реала 1832 S JB
Средняя цена 160 $
Продажи
0 84

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1832
Средняя цена 30 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
4 мараведи 1832
Средняя цена 35 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 мараведи 1832
Средняя цена 25 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 мараведи 1832 Надпись "FERDIN IIV"
Средняя цена 45 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1 мараведи 1832 PP
Средняя цена 70 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 мараведи 1832
Средняя цена 170 $
Продажи
0 76
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