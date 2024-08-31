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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1832 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1832 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1832 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе CoinsNB за 470 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Spink (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Spink - March 26, 2019
Продавец Spink
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Heritage - October 30, 2014
Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Heritage - October 30, 2014
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1832 S JB на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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