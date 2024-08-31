Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1832 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе CoinsNB за 470 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2024.
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 22 июня 2021
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 23 января 2020
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Дата 24 января 2019
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Дата 15 октября 2015
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Дата 23 апреля 2015
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Дата 28 мая 2014
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Дата 30 ноября 2013
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Дата 23 октября 2013
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Дата 28 октября 2008
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