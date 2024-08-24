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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1832 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1832 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1832 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1832 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность UNC
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Varesi - January 24, 2021
Продавец Varesi
Дата 24 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1832 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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