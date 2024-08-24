Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1832 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1832 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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