Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1832 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1832 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 100 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
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Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
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Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
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Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
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Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
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Где продать?
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