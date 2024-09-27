Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1832 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1832 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4282 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 130 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
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- Tauler & Fau (4)
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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