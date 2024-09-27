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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1832 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 мараведи 1832 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 мараведи 1832 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1832 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4282 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 130 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1832 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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