Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1832 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 440 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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