Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1832 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1832 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
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Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
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Где продать?
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