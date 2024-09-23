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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1832 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 мараведи 1832 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 мараведи 1832 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1832 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Russiancoin (4)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1832 на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1832 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1832 на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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