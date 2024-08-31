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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1832 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1832 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1832 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 9 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS66 NGC
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Auctiones - June 20, 2021
Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Heritage - April 15, 2021
Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Heritage - April 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1832 S JB на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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