Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1832 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1832 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 9 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (27)
- Cayón (7)
- Heritage (3)
- Herrero (2)
- HERVERA (9)
- ibercoin (3)
- Jesús Vico (1)
- Monedalia.es (1)
- Silicua Coins (3)
- Soler y Llach (18)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (7)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/2 реала 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск