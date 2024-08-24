Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1832 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1832 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1300 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Где продать?
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