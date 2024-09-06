Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1832 года. Надпись "FERDIN IIV" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Надпись "FERDIN IIV"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1832 года. Надпись "FERDIN IIV". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3111 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 130 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
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Дата 24 февраля 2023
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