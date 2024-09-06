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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1832 года. Надпись "FERDIN IIV" (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Надпись "FERDIN IIV"

Аверс монеты - 2 мараведи 1832 года Надпись "FERDIN IIV" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1832 года Надпись "FERDIN IIV" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1832 года. Надпись "FERDIN IIV". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3111 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 130 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность F
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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