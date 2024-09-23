Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1832 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1832 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 55 GBP. Торги состоялись 28 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 7 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 17 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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