Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 мараведи 1832 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 мараведи
- Год 1832
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1832 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28213 проданному на аукционе Heritage Auctions за 403 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (23)
- Casa de Subastas de Madrid (2)
- Cayón (13)
- CNG (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (2)
- ibercoin (10)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rio de la Plata (2)
- Schulman (1)
- Soler y Llach (2)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (15)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/2 мараведи 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск