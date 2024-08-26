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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 мараведи 1832 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 мараведи 1832 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 мараведи 1832 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 мараведи
  • Год 1832
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1832 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28213 проданному на аукционе Heritage Auctions за 403 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 мараведи 1832 на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 мараведи 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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