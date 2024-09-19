Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: José A. Herrero, S.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 225 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Herrero (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Где продать?
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