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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1814" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1814 года M GJ "Тип 1811-1814" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: José A. Herrero, S.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 225 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Herrero (1)
Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Испания 1 реал 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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