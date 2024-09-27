Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1833 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1833 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS ICG
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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