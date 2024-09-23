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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1833 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 мараведи 1833 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 мараведи 1833 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1833 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе ibercoin за 140 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (7)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (5)
  • Silicua Coins (3)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (15)
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1833 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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