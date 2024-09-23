Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1833 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1833 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе ibercoin за 140 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2014.
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